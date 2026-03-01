✕
मीठा छोड़ो, इन नमकीन स्नैक्स से होली को बनाएं यादगार
Ranjana-sharma
Mar 01, 2026
होली के रंगों के साथ स्वाद का भी मज़ा लें और मीठे के बजाय नमकीन स्नैक्स का आनंद उठाएं
मीठा नहीं? होली पर बनाएं ये स्वादिष्ट स्नैक्स
ताजा बेसन और हल्का मसाला मिलाकर तली हुई मठरी हर होली पार्टी का परफेक्ट स्नैक है.
मठरी
तिल और मूंगफली को हल्का भूनकर छोटे लड्डू बना सकते हैं. ये हेल्दी होते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं.
तिल और मूंगफली के नमकीन लड्डू
मठरी, मूंगफली और चिवड़ा को हल्का मसाले में मिलाकर बनाएं. यह क्रंची, स्वादिष्ट और पार्टी फ्रेंडली स्नैक है.
चिवड़ा और मिश्रित स्नैक्स
खस्ता आलू पापड़ी, हरी चटनी और चाट मसाले के साथ बनाएं. यह हल्का, कुरकुरा और तुरंत खाने योग्य स्नैक है.
आलू पापड़ी
