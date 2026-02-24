✕
इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी है आबादी?
भारत में हिंदू आबादी करीब 1.1 अरब है. यह सबसे बड़ा हिंदू देश है. करीब 79 प्रतिशत भारतीय इस धर्म को मानते हैं.
नेपाल जहां हिंदू आबादी 28.6 मिलियन के आसपास है. नेपाल के इतिहास में हिंदू धर्म काफी गहराई से समाया हुआ है.
बांग्लादेश में हिंदू आबादी 13.8 मिलियन के करीब है. यहां इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है. इस देश में हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं.
इंडोनेशिया में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 42 लाख है. लेकिन यह मुख्य रुप से इस्लामिक देश है.
पाकिस्तान में करीब 4 मिलियन आबादी हिंदू है. यहां ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग सिंध प्रांत में रहते हैं. अल्पसंख्यक होने के बावजूद इस समुदाय ने अपनी धार्मिक पहचान को बनाकर रखा है.
