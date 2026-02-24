इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी है आबादी?

पाकिस्तान में करीब 4 मिलियन आबादी हिंदू है. यहां ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग सिंध प्रांत में रहते हैं. अल्पसंख्यक होने के बावजूद इस समुदाय ने अपनी धार्मिक पहचान को बनाकर रखा है.