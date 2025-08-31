लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

बहुत अधिक मिर्च खाने से आंतों में सूजन और गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है।

लाल मिर्च का अधिक सेवन त्वचा में जलन और एलर्जी का कारण भी बन सकता है।

अधिक मिर्च वाला भोजन खाने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और आपको बेचैनी महसूस हो सकती है।

बहुत अधिक मिर्च खाने से नींद में खलल और अनिद्रा हो सकती है।

लाल मिर्च का अधिक सेवन आँखों में जलन और लालिमा पैदा कर सकता है।

मसालेदार भोजन खाने से मुँह और गले में जलन हो सकती है, जिससे खाना मुश्किल हो सकता है।