लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

Side effects of eating red chilli-\u0932\u093e\u0932 \u092e\u093f\u0930\u094d\u091a \u0915\u093e \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0906\u0901\u0916\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0932\u0928 \u0914\u0930 \u0932\u093e\u0932\u093f\u092e\u093e \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u092c\u0939\u0941\u0924 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u092e\u093f\u0930\u094d\u091a \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0928\u0940\u0902\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0932\u0932 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u093f\u0926\u094d\u0930\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n