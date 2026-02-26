✕
गुरुग्राम में कभी बहा करती थी ये नदी, जानें नाम
गुरुग्राम, हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला है और ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है.
एक समय की ये नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा और दिल्ली के रास्ते बहती थी.
गुरुग्राम में इसे साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था.
आज ये नदी पूरी तरह प्रदूषित होकर एक गंदे नाले में बदल चुकी है.
जिस क्षेत्र में साहिबी नदी बहती थी, अब वहां आधुनिक और ऊंची इमारतें खड़ी हैं.
1980 के दशक में गुरुग्राम में ये नदी साफ पानी के साथ बहती थी.
वर्तमान में इसे नजफगढ़ के गंदे नाले के रूप में देखा जाता है.
