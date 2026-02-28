✕
कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई बीपी में बन सकते हैं खतरे की घंटी
Preeti-rajput
Feb 28, 2026
Preeti-rajput
हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है. इसका सीधा असर हार्ट, किडनी और अन्य अंगों पर पड़ता है.
हाई ब्लड प्रेशर
केले में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है. हाई बीपी मरीजों में ज्यादा पोटैशियम बीपी को असंतुलित कर देता है.
केले में पोटैशियम
आम में प्राकृतिक शुगर काफी अधिक होती है. इसे खाने से वजन बढ़ सकता है. इससे हाई बीपी का समस्या काफी गंभीर हो सकती है.
आम
अंगूर में शुगर और कैलोरी अधिक मात्रा में होती है. इसे खाने से ब्लड शुगर और वजन बढ़ सकता है
अंगूर
चीकू मीठा और कैलोरी से भरा हुआ होता है. यह शरीर का फैट बढ़ा सकता है. जिससे ब्लड प्रेशर पर बुरा असर हो सकता है.
चीकू
किशमिश और खजूर जैसे सूखे फलों में खाने से वजन और बीपी दोनों बढ़ने का खतरा रहता है.
सूखे मेवे वाले फल
