दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

दस्त या पेचिश (डायरिया) अक्सर अचानक खाने-पीने की आदतों में बदलाव के कारण होता है. इसके लक्षणों में पेट में मरोड़ और शरीर में कमजोरी शामिल हो सकते हैं.

घर पर इन उपायों से दस्त में जल्दी आराम मिल सकता है:

दही और चावल में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं.

पोटेशियम से भरपूर केला खाने से पेट की क्रिया सामान्य होती है और डायरया में आराम मिलता है.

अदरक के टुकड़े चबाएं या इसका रस शहद के साथ मिलाकर सेवन करें.

एक चम्मच मेथी दाना पानी के साथ निगलने से दस्त में जल्दी राहत मिल सकती है.

भुने हुए जीरे के पाउडर को छाछ में मिलाकर पीने से पेट ठंडा होता है और दस्त में आराम मिलता है

