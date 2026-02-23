✕
क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें सच
Feb 23, 2026
Preeti-rajput
अनार में आयरन और फोलिक एसिड होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) के निर्माण में मदद करते हैं.
इसका नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे खून स्वस्थ रहता है.
अनार का रस खून को पतला करता है और परिसंचरण यानी blood circulation बेहतर बनाता है.
RBC और हीमोग्लोबिन बढ़ने से शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है.
एंटीऑक्सिडेंट्स और पोषक तत्व खून को साफ और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.
