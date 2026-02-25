Inkhabar Hindi News

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये लुक करें फॉलो

Heena-khan
Feb 25, 2026
Feb 25, 2026
Heena-khan

रमजान शुरू होते ही लड़कियों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी ईद की होती है.

यहां हम आपको आयशा खान के कुछ बेहतरीन सूट डिजाइन दिखा रहे हैं.

आयशा खान का ये लुक काफी बेहतरीन है इसे हर लड़की को एक बार जरूर फॉलो करना चाहिए.

आयशा अक्सर सूट पहनती हैं, वहीं सूट में इनका लुक काफी उम्दा लगता है.

 ये लुक न्यूली वेड के लिए काफी अच्छा है.

आयशा का ये शरारा सूट बेहद खूबसूरत लग रहा है. आप मार्केट से फैब्रिक लाकर इस डिजाइन का सूट बनवा सकती हैं.

Read More
ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये लुक करें फॉलोये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद पवेलियन लौटाकिस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का भी जानेंइन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी है आबादी?