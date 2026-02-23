✕
ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें हैं वरदान
Heena-khan
Feb 23, 2026
Feb 23, 2026
Heena-khan
जब पेट में गैस भर जाती है तो बेचैनी महसूस होने लगती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हैं वरदान
सौंफ खाना ब्लोटिंग से राहत पाने का एक तेज़ तरीका है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं.
अदरक में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पेट की जलन और सूजन को कम करते हैं.
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं और पेट की गैस को कम करते हैं.
अजवाइन में थाइमोल होता है, जो पेट की समस्याओं को शांत करता है और पेट फूलने को कम करता है. यह अपच और एसिडिटी में भी मदद करता है.
पुदीने में मौजूद मेंथॉल पेट में ऐंठन और सूजन को कम करता है. यह पेट को ठंडा भी रखता है और पाचन को भी ठीक रखता है.
Read More
ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें हैं वरदान
इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर खराब
बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें सही जवाब
दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगह