करेले के बीजों को खाने से क्या होता है?

करेला भले ही कड़वा लगता हो, लेकिन यह सभी की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह शुगर को नियंत्रित करता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।

करेले के बीजों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि यह सब्जी में कड़वापन लाता है। जानिए करेले के बीज खाने चाहिए या नहीं।

करेले के बीजों में विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ-साथ त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मददगार होते हैं।

करेले के बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने और एनीमिया को दूर करने में मदद करते हैं।

करेले के बीजों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन करने से कब्ज से राहत मिल सकती है और पेट भी अच्छे से साफ होता है।

करेले के बीजों में विटामिन सी और पोटैशियम पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है।