करेले के बीजों को खाने से क्या होता है?

Bitter gourd seeds benefits-\u0915\u0930\u0947\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091c\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u090f, \u0938\u0940 \u0914\u0930 \u0908 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0930\u094b\u0936\u0928\u0940 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925-\u0938\u093e\u0925 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092e\u0926\u0926\u0917\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n