बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें सही जवाब
Preeti-rajput
Feb 22, 2026
Preeti-rajput
भारतीय परिवारों में मां के साथ बच्चे का एक ही बिस्तर पर अक्सर सोते हैं.ताकी बच्चे के रोने पर तुरंत चुर कराया जा सकें.
मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर सावधानी न बरती जाए तो यह आदत छोटे बच्चों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है।
बच्चे और मां के एक ही बिस्तर पर सोने से जुड़ा Sudden Infant Death Syndrome का खतरा हो सकता है.
अनजाने में माता-पिता का बच्चे पर पलट जाने या रजाई और चादर से सांस रुकने का खतरा हो सकता है.
बच्चे के पास तकिया, खिलौने या भारी रजाई न रखें, बच्चे को हमेशा ठीक से सुलाएं.
माता-पिता में से कोई स्मोकिंग, शराब , सीडेटिव दवाइयां ली हों या ज्यादा थका हो साथ में बिस्तर पर बिल्कुल ना सोएं.
