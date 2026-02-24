✕
ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद पवेलियन लौटा
Feb 24, 2026
Feb 24, 2026
Mohammad-nematullah
डॉन ब्रैडमैन ने शानदार रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने 1928 से 1948 के बीच खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ हर पारी में 100 रन बनाते हुए कुल 19 सेंचुरी बनाई.
डॉन ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 29 शतकों के साथ 6996 रन बनाए.
1930 में इंग्लैंड के पहले दौरे में ब्रैडमैन ने 334 रन के व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया.
एक टेस्ट सीरीज में डॉन ब्रैडमैन के नाम शानदार सर्वाधिक 810 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है.
दुनिया के एक ऐसा बल्लेबाज बनें जो टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 299 रन बनाए है.
