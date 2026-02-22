✕
इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर खराब
Feb 22, 2026
कुछ आदतें लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. अगर ये आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो इससे फैटी लिवर, सूजन और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.
तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड अधिक खाने से शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होता है. इससे लिवर में भी चर्बी जमा होने लगती है और फैटी लिवर की समस्या हो सकती है.
रोजाना या ज्यादा मात्रा में शराब पीने से लिवर की कोशिकाओं को नुकसान होता है. इससे सूजन, कमजोरी और गंभीर मामलों में सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं.
पानी कम पीने पर शरीर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते. इसका असर लिवर पर पड़ता है और उसका कामकाज धीरे-धीरे प्रभावित होता है.
डॉक्टर की सलाह के बिना पेनकिलर या अन्य दवाइयों का अधिक सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. लगातार ऐसा करने से लिवर की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं.
रात देर तक जागना और पूरी नींद न लेना लिवर की मरम्मत प्रक्रिया को प्रभावित करता है. शरीर को डिटॉक्स करने का समय नहीं मिलता, जिससे लिवर पर दबाव बढ़ता है.
