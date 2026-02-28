✕
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं
Sanskritij-jaipuria
Feb 28, 2026
Feb 28, 2026
Sanskritij-jaipuria
ओट्स और साबुत अनाज: इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां: एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ये दिल और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखती हैं.
नट्स और बीज: अखरोट, बादाम, अलसी और चिया सीड्स अच्छे फैट देते हैं, जो HDL बढ़ाने में सहायक हैं.
फाइबर वाले फल: सेब, अमरूद और नाशपाती कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को घटाने में मदद करते हैं.
ओमेगा-3 स्रोत: मछली और अलसी ट्राइग्लिसराइड कम कर दिल को मजबूत बनाते हैं.
जैतून और सरसों का तेल: हेल्दी फैट का अच्छा विकल्प, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखता है.
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं
