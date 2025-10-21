✕
नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है सबसे साफ पानी
भारत में हजारों नदियां बहती हैं. जिनमें कई नदियों की पूजा भी की जाती है.
इनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, कृष्णा, सिंध, सतलुज, ब्रह्मापुत्र जैसी कई नदियां शामिल हैं.
लेकिन क्या आपको मालूम है भारत की सबसे साफ और सुंदर नदी कौन-सी है.
अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको भारत की सबसे साफ नदी के बारे में बताते हैं.
मेघालय में बहने वाली उमनगोट भारत की सबसे ज्यादा साफ सुथरी नदी है.
उमनगोट का पानी इतना ज्यादा साफ है कि नीचे की जमीन भी नजर आती है.
यह उमनगोट नदी शिलांग से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है.
उमनगोट नदी को केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है.
भारत की केन नदी को भी सबसे साफ नदियों में गिना जाता है.
