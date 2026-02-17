✕
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये चीजें, होगा बड़ा नुकसान
Sanskritij-jaipuria
Feb 17, 2026
Feb 17, 2026
Sanskritij-jaipuria
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये चीजें, होगा बड़ा नुकसान
जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण दिखाई दे, वहां ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से दूर रहने की सलाह दी जाती है.
सुई, धागा, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें.
ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है.
इस अवधि में मंदिर खुले रखना शुभ नहीं माना जाता.
बाल या नाखून काटने से बचें.
ग्रहण काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए.
Read More
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये चीजें, होगा बड़ा नुकसान
सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर पनपते हैं
इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश
सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात, जानें चौंकाने वाले तथ्य