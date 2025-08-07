क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र की पूरी कहानी, जानें भारतीय झंडे का इतिहास

meaning of colours in indian flag- \u0915\u0947\u0938\u0930\u0940\u092f\u093e \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u092a\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0938\u093e\u0939\u0938, \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0926\u0930\u094d\u0936\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0938\u095e\u0947\u0926 \u0938\u0924\u094d\u092f \u0924\u0925\u093e \u0936\u093e\u0928\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0914\u0930 \u0939\u0930\u0940 \u092a\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0936\u0941\u092d\u0924\u093e, \u0909\u0930\u094d\u0935\u0930\u0924\u093e \u0924\u0925\u093e \u092c\u095d\u094b\u0924\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0926\u0930\u094d\u0936\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948.