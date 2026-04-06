✕
हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, जानें इसे खाना सेफ है या नहीं
Preeti-rajput
Apr 06, 2026
Apr 06, 2026
Preeti-rajput
लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक और अमीनो एसिड के कारण इसे लंबे समय तक रखने की वजह से हरा या नीला हो जाता है.
रंग बदलना आमतौर पर रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिससे इसके स्वाद और महक पर असर पड़ता है.
हरा या नीला होना जरूरी नहीं कि लहसुन खराब हो गया है. अक्सर यह सुरक्षित होता है.
रंग बदलने के कारण स्वाद में हल्का कड़वा या तीखापन आ सकता है, लेकिन यह स्वास्थय के लिए हानिकारक नहीं होता.
लहसुन में सड़न, फफूंदी या बदबू हो रही है, तो इसे नहीं खाना चाहिए.
लहसुन को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए. नमी के कारण इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.
लहसुन सामान्य रूप से खाना सेफ माना जाता है. इसे पकाकर या कच्चा खा सकते हैं.
Read More
हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, जानें इसे खाना सेफ है या नहीं
ब्रोकली खाने के अनोखे फायदे
केवल भारत ही नहीं…इन 5 देशों तक फैला है हिमालय
कॉफी के फायदे त्वचा के लिए