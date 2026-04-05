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केवल भारत ही नहीं...इन 5 देशों तक फैला है हिमालय

Preeti-rajput
Apr 05, 2026
Apr 05, 2026
Preeti-rajput

हिमालय की रेंज 2400 किमी लंबी है. जो पांच देशों से जुड़ी हुई है.

हिमालय पश्चिम में पाकिस्तान से शुरू होकर भूटान तक फैला हुआ है. यह भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है.

हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो चीन और नेपाल के बीच है.

हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा चीन के तिब्बत इलाके में आता है.

भारत और नेपाल में हिमालय की ऊंची चोटियां और घना भाग वाला हिस्सा आता है.

हिमालय का सबसे छोटा हिस्सा पाकिस्तान और भूटान में आता है.

नेपाल में हिमाल के हिस्से को ट्रैकिंग के लिए काफी पसंद किया जाता है. 

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