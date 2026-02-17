✕
दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर एक स्पेशल कुर्ता सेट
Preeti-rajput
Feb 17, 2026
Feb 17, 2026
Preeti-rajput
फुल स्लीव्स वाला A-लाइन व्हाइट चिकनकारी कुर्ता टाइमलेस और आसानी से एलिगेंट लगता है.
व्हाइट चिकनकारी क्लासिक
ग्रीन स्कर्ट के साथ पिंक चिकनकारी शॉर्ट कुर्ती एक प्लेफुल कंट्रास्ट बनाती है.
ट्विस्ट वाली पिंक कुर्ती
इंट्रीकेट एम्ब्रॉयडरी वाला यह हाथ से बुना सिल्क कुर्ता, टाइमलेस आर्टिसनल एलिगेंस दिखाता है.
सिल्क स्टेटमेंट
लाइट पिंक सिल्क कुर्ता जिस पर हेवी वर्क वाला दुपट्टा है, फेस्टिव ड्रेसिंग को और भी अच्छा बनाता है.
सॉफ्ट पिंक डिज़ाइनर चार्म
पलाज़ो के साथ शॉर्ट पिंक बांधनी-स्टाइल कुर्ती यूथफुल एथनिक एनर्जी लाती है.
बांधनी-इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस
कॉटन चिकनकारी कुर्ता सेट साबित करता है कि आराम भी खूबसूरती से रिफाइंड दिख सकता है.
कॉटन चिक
Read More
दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर एक स्पेशल कुर्ता सेट
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये चीजें, होगा बड़ा नुकसान
सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर पनपते हैं
इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश