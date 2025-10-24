✕
Oct 24, 2025
ठंड के मौसम में कपड़ों को लेकर हैं कंफ्यूज? तो कॉलेज की लड़कियां जरूर फॉलो करें ये विंटर फैशन टिप्स!
सर्दियों का मौसम लगभग आ ही गया है और इस समय लोग फैशन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं.
खासतौर पर कॉलेज की लड़कियां ऐसी विंटर फैशन की खोज में रहती हैं, जिससे उन्हें स्टाइल और गर्माहट का बैलेंस मिले.
तो आइए आज हम कॉलेज की लड़कियों के लिए विंटर फैशन में स्टाइल और गर्माहट का बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ फैशन टिप्स देते हैं.
लॉन्ग कोट या कार्डिगन पहनने से ये स्टाइलिश भी लगते हैं और ठंड से भी बचाते हैं.
लॉन्ग कोट या कार्डिगन-
स्कार्फ और स्टोल्स से लुक में कलर ऐड करें, जो गर्दन को गर्म रखता है.
स्कार्फ और स्टोल्स-
हाई-वेस्ट जींस या लेगिंग्स के साथ स्वेटर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहता है.
हाई-वेस्ट जींस या लेगिंग्स-
एंकल या नी-लेंथ बूट्स पहनने से ये लुक को क्लासी बनाते हैं और पैरों को गर्म रखते हैं.
एंकल या नी-लेंथ बूट्स-
इस बार सर्दियों में फर या ऊनी जैकेट्स ट्राय करें, खासकर म्यूट या पेस्टल शेड्स में.
फर या ऊनी जैकेट्स-
पहले टी-शर्ट, फिर स्वेटशर्ट और ऊपर से जैकेट पहनकर स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाएं.
लेयरिंग का कमाल-
