इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश
Feb 16, 2026
सुबह उठकर ब्रश करना लोगों के लिए रोज का काम है.
पहले के लोग नीम की टहनियों से दांत साफ करते थे.
ज्यादा दिन तक एक ही ब्रश यूज करने से दांत पीले हो जाते हैं.
आज कल के लोगों को ये नहीं पता होता है कि टूथब्रश को कितने दिन में बदलना चाहिए.
लोगों को अपना ब्रश 3-4 महीने में बदल लेना चाहिए.
अगर आपको सर्दी, खांसी है तो आप अपना ब्रश बदले लें.
अगर ब्रिसल्स किनारे की तरफ झुकने लगे है, तो वो दांतों को ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं.
