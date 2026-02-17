✕
सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर पनपते हैं
Feb 17, 2026
मगरमच्छ पुराने पानी में रहने वाले शिकारी जानवर हैं. क्या आप जानते हैं, मगरमच्छ धरती पर सबसे पुराने ज़िंदा रेप्टाइल में से एक हैं.
मगरमच्छ
हिप्पोपोटामस ने भी सालों में ज़मीन और पानी में अच्छी तरह से ढल गए हैं. अपने भारी-भरकम दिखने के बावजूद, ये जीव पानी में बहुत तेज़ होते हैं.
हिप्पोपोटामस
मेंढक स्पीशीज़ पानी में रहने वाले टैडपोल के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और फिर ज़मीन पर रहने वाले जीव बन जाते हैं.
मेंढक
कछुए धीरे-धीरे लेकिन मज़बूती से ज़िंदा रहने वाले जीव ज़मीन और पानी दोनों जगह चलने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं.
कछुआ
ऊदबिलाव सबसे प्यारे सेमी-एक्वेटिक मैमल्स में से एक हैं. ये इंटेलिजेंट, चंचल और ज़मीन और पानी पर रहने के लिए अच्छी तरह से अडैप्टेड होते हैं.
ऊदबिलाव
