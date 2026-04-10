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गर्मी में रहना है फ्रेश? फिटकरी के ये 5 आसान तरीके आएंगे काम
Preeti-rajput
Apr 10, 2026
Apr 10, 2026
Preeti-rajput
गर्मियों में पसीने की बदबू लोगों को काफी परेशान करती है. इससे छुटकारा पाने के लिए फिटकरी को हल्का नम करके अपनी आर्मपिट में रब करें.
गर्मियों में रैशेज होना, इचिंग, जलन जैसी समस्याएं काफई होती हैं. इससे बचने के लिए नहाने का पानी में थोड़ा फिटकरी एड कर लें.
अगर आपका फेस गर्मी में काफी चिपचिपा हो जाता है, तो फिटकरी से आप टोनर बना सकते हैं. कोटन से फेस पर अप्लाई कर 10 मिनट बाद साफ कर लें.
गर्मियों में एक्ने, पिंपल्स परेशान करते हैं तो दही में एक चम्मच फिटकरी मिलाकर लगा लें. इससे दाग-धब्बे कम हो जाते हैं.
मुंह में बदबू से छुटकारा पाने के लिए पानी में घोलकर इससे कुल्ला करें.इससे बदबू से छुटकारा मिल जाएगा.
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