ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल क्या कर रही?

Feb 06, 2026
टीवी इंडस्ट्री में एक नाम जो डांस और एक्टिंग दोनों में छा गया. वो है मोहिना, शादी के बाद मोहिना ने शोबिज को अलविदा कहा और अब आध्यात्मिक प्रवचन देती हैं.
मोहिना का जन्म रीवा की रॉयल फैमिली में हुआ. 2012 में उन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 3 में हिस्सा लिया और कोरियोग्राफी की दुनिया में कदम रखा.
फिल्मों जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डेढ़ इश्किया, ये जवानी है दीवानी में रेमो डिसूजा की असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहीं.
इसके बाद कई शोज और रियलिटी प्रोजेक्ट्स में काम किया.
कीर्ति गोयनका का रोल निभाकर मोहिना फेमस हुई. फिल्म ABCD में डांसर का रोल किया और कुछ म्यूजिक वीडियो किए.
अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड नेता सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत से शादी की. दो बच्चों की मां बनीं.
बच्चों के बड़े होने के बाद मोहिना ने आध्यात्म की ओर रुख किया. इंटरनेट पर उनके प्रवचन वायरल हुए.
