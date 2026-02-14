✕
क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना है रिस्की
Heena-khan
Feb 14, 2026
Feb 14, 2026
Heena-khan
क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना है रिस्की
बेड पर खाना खाने से पाचन धीमा हो जाता है और गैस-एसिडिटी की समस्या बढ़ती है.
सोने की जगह पर खाने से दिमाग कन्फ्यूज होता है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है.
खाने के कण बेड में बैक्टीरिया और कीड़ों को बढ़ावा देते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा रहता है.
बेड पर खाते समय लोग ज्यादा खा लेते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है.
गंदे बेड और फूड crumbs से एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.
गलत पोजिशन में खाने से गर्दन, कमर और पीठ दर्द की समस्या बढ़ती है.
क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना है रिस्की
