किशमिश और शहद साथ मिलकर करे देगी कमाल; जानें स्वास्थ्य लाभ
Preeti-rajput
Feb 15, 2026
Feb 15, 2026
Preeti-rajput
शहद और किशमिश का कुछ दिनों तक रोजाना सेवन करने से कमजोरी दूर भाग जाएगी.
किशमिश के साथ शहद मिलाकर खाने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं.
रोजाना शहद और किशमिश का सेवन करने से स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
किशमिश और शहद में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं. यह कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मददगार हो सकते हैं.
रोजाना एक्सरसाइज के साथ शहद और किशमिश का सेवन करने से मसल्स को मजबूती मिलती है.
