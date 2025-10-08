✕
Oct 08, 2025
Anuradha-kashyap
खून की कमी? ये आसान ड्रिंक्स आपके लिए वरदान हैं
चुकंदर का जूस खून बढ़ाने में बेहद असरदार है, रोज़ सुबह खाली पेट पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है और थकान कम होती है.
पालक और सेब का स्मूदी एनीमिया के लिए बढ़िया है, इसमें आयरन और विटामिन सी होता है, जो खून बनाने में मदद करता है.
अनार का जूस खून बढ़ाने में शक्तिशाली है, यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और शरीर को एनर्जी देता है.
गाजर और अंगूर मिलाकर जूस बनाएं, यह खून बढ़ाने के साथ आंखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है.
गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर में आयरन बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, रोज़ाना सुबह खाली पेट इसे पीएं.
मूंगफली और दूध का शेक एनीमिया के लिए अच्छा है, इसमें प्रोटीन और आयरन होता है. यह शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है.
