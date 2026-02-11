Inkhabar Hindi News

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

Preeti-rajput
Feb 11, 2026
Preeti-rajput

रितेश पांडे का ‘हैलो कौन’ गाना आपने जरूर सुना होगा. 

‘लगावेलू जब लिपिस्टिक’ गाने पर पूरा देश थिरकता है. 

'ले ले आई कोका कोला' गाने के बिना पार्टी अधूरी है. 

पवन सिंह का गाना 'लाल घाघरा' लोगों को काफी पसंद आता है.

‘राजा राजा करेजा में समझा’  हर बैचलर पार्टी का एंथम है. 

‘लगा के फेयर लवली’ गाना डीजे पर बजते ही लोग थिरकने शुरु हो जाते हैं.

लोकप्रिय गीत ‘फुलारी बिना चटनी’  का इस्तेमाल सलमान खान ने अपनी फिल्म ‘दबंग 2‘ में भी किया है.

