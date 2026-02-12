✕
कैसा रहेगा आज का मौसम?
Feb 12, 2026
दिल्ली में तेज धूप और गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है. अगले 4-5 दिन मौसम एकदम गर्म रहने की उम्मीद जताई जा रही है.
दिल्ली-19 °C
12 फरवरी को नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में मौसम साफ रहेगा, लेकिन AQI 150-250 के बीच पहुंच सकता है।
यूपी- 13°C
बिहार में सुबह और शाम ठंड पड़ रही है। लेकिन दिन में धूप निकलती है और मौसम सामान्य हो जाता है। राज्य के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा बना रहेगा।
बिहार-15°C
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का मौसम अगले एक सप्ताह साफ रहेगा और तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
राजस्थान-14°C
जम्मू के मौसम की बात करें तो आज 12/02/2026 को तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया.
जम्मू-कश्मीर- 12°C
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना
उत्तराखंड-7°C
