इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज
Heena-khan
Feb 10, 2026
Feb 10, 2026
Heena-khan
नीली साड़ी में सारा अर्जुन टाइमलेस ब्यूटी की डेफिनिशन हैं.
मल्टीकलर, बॉडी-हगिंग आउटफिट पहने सारा ने मॉडर्न फैशन को आर्टिस्टिक स्टाइल के साथ आसानी से मिक्स किया है.
गहरे लाल रंग के बैकलेस गाउन में, सारा पुराने ज़माने की खूबसूरती को मॉडर्न लुक के साथ दिखा रही हैं.
इस आउटफिट में बारीक गोल्ड डिटेलिंग, पारंपरिक डिज़ाइन और शानदार कपड़े हैं जो क्लासिक भारतीय कारीगरी को दिखाते हैं.
सारा एक शानदार ब्लैक आउटफिट में बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं.
क्लासिक इंडियन डिटेलिंग वाले रिच एथनिक आउटफिट में सारा ग्रेस और कल्चरल एलिगेंस दिखा रही हैं.
फ्लोइंग आइवरी व्हाइट गाउन पहने सारा बहुत ही ग्रेसफुल और रेडिएंट लग रही हैं.
