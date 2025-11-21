✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार कीमत
12GB RAM + 256GB Storage= 72,999 रुपये
16GB RAM + 512GB Storage= 78,999 रुपये
16GB RAM + 512GB Storage (Dream Edition)= 79,999 रुपये
6.79 इंच की AMOLED स्क्रीन, 2K क्लैरिटी, 144Hz स्मूद रिफ्रेश, 7000 निट्स पीक ब्राइटनेस
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 द्वारा प्रोसेसर
16GB तक LPDDR5X रैम
UFS 4.1 स्टोरेज, 1TB तक
रियर कैमरा: 50MP मेन + 200MP पेरिस्कोपिक टेलीफोटो (3x ज़ूम) + 50MP अल्ट्रा-वाइड और फ्रंट कैमरा: 32 मेगापिक्सल
बैटरी: 7,000mAh, 120W फास्ट चार्ज (वायर्ड) + 50W वायरलेस चार्ज
ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉइड 16 + Realme UI 7
