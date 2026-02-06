Inkhabar Hindi News

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं 'महाकुंभ गर्ल' Monalisa

Preeti-rajput
Feb 06, 2026
Feb 06, 2026
Preeti-rajput

महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को आज बॉलीवुड में एंट्री मिल चुकी है. वह कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं.

माला बेचने से एक्ट्रेस बनने तक के सफर में मोनालिसा के ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी को चौंका दिया है.

मोनालिसा की बड़ी-बड़ी कजरारी आंखों और अब खूबसूरती पर लाखों लोग अपना दिल हार चुके हैं.

मोनालिसा का लुक अब काफी बदल चुका है, वह खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं.

 मोनालिसा के ड्रेसिंग सेंस और लुक को देखकर यह कहना मुश्किल है कि कुछ समय पहले वह सड़कों पर माला बेचती थी.

इस ड्रेस में मोनालिसा का लुक कातिलाना लग रहा है, वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं.

मोनालिसा का हर अंदाज फैंस को खूब भाता है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अब बेकरार रहते हैं.

