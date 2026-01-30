✕
माघ पूर्णिमा 2026 कब है?
Jan 30, 2026
Jan 30, 2026
माघ पूर्णिमा 2026 कब है?
पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है इस दिन वातारण और जल तत्व में पॉजीटिव ऊर्जा का संचार होता है.
माघ माह की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रही है.
इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 मिनट से शुरू होकर 2 फरवरी 2026, सोमवार को सुबह 3:38 मिनट तक रहेगी.
उदयातिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को ही मनाई जाएगी.
पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान, दान का विशेष महत्व होता है.
माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम पर विशेष और शादी स्नान का आयोजन किया जाता है.
