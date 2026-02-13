✕
किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने पार्टनर को किस
Preeti-rajput
Feb 13, 2026
Kiss Day सिर्फ एक डेट नहीं, बल्कि दो प्यार करने वालों के लिए बेहद खास दिन है.
Kiss सिर्फ प्यार का इजहार नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.
किस करने से आपको अंदर से हेल्थ और एनर्जी से भरपूर महसूस होता है.
Kiss तनाव कम करती है, कोर्टिसोल घटाती है.
किस ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन की मात्रा भी एंटीबॉडी है.
यह इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए भी फायदेमंद है.
