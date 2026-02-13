✕
इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन
Feb 13, 2026
खुला रखा हुआ, बदबूदार या एक्सपायरी डेट पार कर चुका खाना खाने से बैक्टीरिया सीधे पेट में पहुंच जाते हैं.
गंदा या बासी खाना खाना
टॉयलेट के बाद या बाहर से आकर हाथ न धोने से कीटाणु शरीर में चले जाते हैं.
बिना हाथ धोए खाना खाना
अधपका चिकन, अंडा या कच्ची सब्जियां बैक्टीरियल इंफेक्शन का बड़ा कारण बन सकती हैं.
अधपका मांस या कच्ची चीजें खाना
फिल्टर या उबला हुआ पानी न पीने से वायरस और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ता है.
दूषित पानी पीना
तेल-मसालेदार और अस्वच्छ जगह का खाना पेट की सेहत बिगाड़ सकता है.
ज्यादा जंक फूड और बाहर का खाना
बार-बार एंटीबायोटिक लेने से पेट के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है.
बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना
