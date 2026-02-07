✕
शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड हसीनाएं
Preeti-rajput
Feb 07, 2026
Preeti-rajput
करिश्मा कपूर ने शादी के बाद बहुत क्लासी, एलिगेंट ड्रेसिंग सेंस अपनाया.
ऐश्वर्या राय बच्चन ने शादी और माँ बनने के बाद ज़्यादा मॉडर्न, सटल फैशन सेंस के साथ वापसी की.
प्रियंका चोपड़ा जोनास ने शादी और हॉलीवुड में शिफ्ट होने के बाद अपनी पूरी पब्लिक इमेज बदल दी.
विद्या बालन ने शादी के बाद साड़ी, क्लीन स्टाइलिंग और कंट्रोल्ड ग्लैम को अपनाया.
शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने शादी के बाद स्लीक, मॉडर्न और अल्ट्रा-फिट ग्लैम लुक अपनाया.
बिपाशा बसु ने अपना लुक ज़्यादा टोन्ड, बोल्ड और ग्लैमरस वर्जन में बदल लिया.
