✕
रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक जाएगी स्किन
Preeti-rajput
Feb 12, 2026
Feb 12, 2026
Preeti-rajput
एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और सुबह तक इसे सॉफ्ट और मुलायम बना देता है.
इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पिंपल्स को आराम देते हैं और नए ब्रेकआउट को रोकते हैं.
रात भर रेगुलर इस्तेमाल करने से डार्क स्पॉट हल्के हो सकते हैं और स्किन की पूरी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है.
जिन लोगों को एलोवेरा से सेंसिटिविटी होती है, उन्हें रेडनेस, खुजली या छोटे रैशेज़ हो सकते हैं.
एलोवेरा ड्राई स्किन पर टाइट या थोड़ा चिपचिपा हो सकता है, जिससे रात भर अजीब लग सकता है.
बहुत ड्राई स्किन पर, एलोवेरा शायद काफी नमी न दे पाए और मॉइस्चराइज़र की एक लेयर की ज़रूरत पड़ सकती है.
Read More
रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक जाएगी स्किन
कैसा रहेगा आज का मौसम?
इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स
इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज