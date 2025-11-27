WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: WPL 2026 Auction LIVE Updates: मेगा ऑक्शन हुआ समाप्त, दीप्ति शर्मा और शिखा पांडे पर हुई पैसों की बारिश

WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन दिल्ली में शुरू होने वाला है. वूमेंस प्रीमियर लीग की इस नीलामी में कुल 276 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. इस मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी. सभी टीमें अपने बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा 18 खिलाड़ियों को ही शामिल कर सकते हैं. ऐसे में यूपी की टीम को सबसे ज़्यादा 17 खिलाड़ियों की जरुरत, क्योंकि यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ 1 खिलाड़ी को ही रिटेन किया था.

Where to Watch WPL Retention 2026

किस टीम के पर्स में कितना पैसा?

WPL के मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम के पास सबसे ज़्यादा पैसा है. यूपी वॉरियर्स के पास मेगा ऑक्शन से पहले 14.5 करोड़ रुपये हैं. यूपी वॉरियर्स की टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले सिर्फ एक खिलाड़ी को ही रिटेन किया था। वहीं सबसे कम पैसों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पर्स सबसे छोटा है. दिल्ली के पास केवल 5.70 करोड़ रुपये.

यूपी वॉरियर्स- 14.5 करोड़ रुपये

गुजरात जॉयंट्स- 9 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरू- 6.15 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस- 5.75 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स- 5.70 करोड़ रुपये