WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: WPL 2026 Auction LIVE Updates: मेगा ऑक्शन हुआ समाप्त, दीप्ति शर्मा और शिखा पांडे पर हुई पैसों की बारिश

WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन दिल्ली में शुरू होने वाला है. वूमेंस प्रीमियर लीग की इस नीलामी में कुल 276 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. इस मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी. सभी टीमें अपने बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा 18 खिलाड़ियों को ही शामिल कर सकते हैं. ऐसे में यूपी की टीम को सबसे ज़्यादा 17 खिलाड़ियों की जरुरत, क्योंकि यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ 1 खिलाड़ी को ही रिटेन किया था.
किस टीम के पर्स में कितना पैसा?
WPL के मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम के पास सबसे ज़्यादा पैसा है. यूपी वॉरियर्स के पास मेगा ऑक्शन से पहले 14.5 करोड़ रुपये हैं. यूपी वॉरियर्स की टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले सिर्फ एक खिलाड़ी को ही रिटेन किया था। वहीं सबसे कम पैसों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पर्स सबसे छोटा है. दिल्ली के पास केवल 5.70 करोड़ रुपये.
यूपी वॉरियर्स- 14.5 करोड़ रुपये
गुजरात जॉयंट्स- 9 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरू- 6.15 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस- 5.75 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स- 5.70 करोड़ रुपये
WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: दयालन हेमलता को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ₹3 मिलियन में खरीदा। सायाली सतघरे अनसोल्ड रहीं. आयुषी सोनी को गुजरात जायंट्स ने ₹3 मिलियन में खरीदा. इसके साथ ही विमेंस प्रीमियर लीग 2026 मेगा ऑक्शन खत्म हो गया.
WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: एक्सीलरेटेड राउंड 2 में बिके खिलाड़ी
ग्रेस हैरिस – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ₹75 लाख
सिमरन शेख – UP वॉरियर्स, ₹10 लाख
ममता मादिवाला – दिल्ली कैपिटल्स, ₹10 लाख
हैप्पी कुमारी – गुजरात जायंट्स, ₹10 लाख
नंदिनी शर्मा – दिल्ली कैपिटल्स, ₹10 लाख
किम गार्थ – गुजरात जायंट्स, ₹50 लाख
यस्तिका भाटिया – गुजरात जायंट्स, ₹50 लाख
शिप्रा गिरी – UP वॉरियर्स, ₹10 लाख
राहिला फिरदौस – मुंबई इंडियंस, ₹10 लाख
तनुजा कंवर – गुजरात जायंट्स, ₹45 लाख
अनुष्का शर्मा – गुजरात जायंट्स, ₹45 लाख
निकोला कैरी – मुंबई इंडियंस, ₹30 लाख
क्लो ट्रायोन – UP वॉरियर्स, ₹30 लाख
लूसी हैमिल्टन – दिल्ली कैपिटल्स, ₹10 लाख
त्रिवेणी वशिष्ठ – मुंबई इंडियंस, ₹20 लाख
सुमन मीना – यूपी वॉरियर्स, ₹10 लाख
गौतमी नाइक – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ₹10 लाख
नल्ला रेड्डी – मुंबई इंडियंस, ₹10 लाख
WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: गुजरात जायंट्स की टीम ने अभी तक 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है और इन खिलाड़ियों के नाम हैं.
गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants)
एश्ले गार्डनर (रिटेन, 3.5 करोड़)
बेथ मूनी (रिटेन, 2.5 करोड़)
सोफी डिवाइन (2 करोड़)
रेनुका सिंह (60 लाख)
भारती फुलमाली (RTM, 70 लाख)
तितास साधू (30 लाख)
काश्वी गौतम (RTM, 65 लाख)
कनिका आहूजा (30 लाख)
तनुजा कंवर (45 लाख)
जॉर्जिया वेयरहैम (1 करोड़)
अनुष्का शर्मा (45 लाख)
WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: यूपी वारियर्ज़ की टीम ने अभी तक 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है और इन खिलाड़ियों के नाम हैं.
यूपी वारियर्ज़ की टीम
श्वेता सहारावत (रिटेन 50 लाख)
दीप्ति शर्मा (RTM, 3.2 करोड़)
सोफी एक्लेस्टोन (RTM, 85 लाख)
मेग लैनिंग (1.9 करोड़)
फोबे लिचफ़ील्ड (1.2 करोड़)
किरण नवगिरे (RTM, 60 लाख)
हर्लीन देओल (50 लाख)
क्रांति गौड़ (RTM, 50 लाख)
आशा सोभाना (1.1 करोड़)
डीआंद्रा डॉटिन (80 लाख)
शिखा पांडे (2.4 करोड़)
WPL MEGA AUCTION 2026 LIVE UPDATES: RCB की टीम ने अभी तक 12 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है और इन खिलाड़ियों के नाम हैं.
RCB की टीम
स्मृति मंधाना (रिटेन, 3.5 करोड़)
ऋचा घोष (रिटेन, 2.75 करोड़)
एलिस पैरी (रिटेन, 2 करोड़)
श्रेयंका पाटिल (रिटेन, 60 लाख)
जॉर्जिया वॉल (60 लाख)
नाडिन डी क्लर्क (65 लाख)
राधा यादव (65 लाख)
लॉरेन बेल (90 लाख)
लिंसी स्मिथ (30 लाख)
प्रेमा रावत (RTM, 20 लाख)
अरुंधति रेड्डी (75 लाख)