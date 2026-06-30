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16 साल का लड़का था सामने, बॉयफ्रेंड करता रहा उसकी मां के साथ दरिंदगी

England Crime News: वेल्स के मर्थिर टिडफिल में अपने घर पर 39 साल के नाथन थॉमस ने आधी रात को 35 साल की ज़ो मैरी डिक्सन पर हमला किया था. हमले के 6 दिन बाद अस्पताल में ज़ो की मौत हो गई.

By: JP Yadav | Published: June 30, 2026 12:24:51 PM IST

16 साल का लड़का था सामने, बॉयफ्रेंड करता रहा उसकी मां के साथ दरिंदगी
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England Crime News: इंग्लैंड के वेल्स में एक दर्दनाक मामले में पहले तो 2 बच्चों की मां की उसके पार्टनर ने हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद लव पार्टनर ने बच्चों के सामने हमला किया और फिर पास के जलाशय में जाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस का मानना ​​है कि 2 बच्चों की मां को उसके लव पार्टनर ने बच्चों के सामने हथौड़े से बुरी तरह पीटा. इसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गई. ज्यादा खून बह जाने की वजह से  इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेल्स के मर्थिर टिडफिल में अपने घर पर 39 वर्षीय नाथन थॉमस ने आधी रात को 35 साल की ज़ो मैरी डिक्सन (Zoe Marie Dixon) पर हमला किया था. हालांकि, बुरी तरह घाटल हमले के छह दिन बाद अस्पताल में ज़ो मैरी डिक्सन की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी नाथन थॉमस घटना स्थल से भाग गया और चार घंटे बाद ब्रेकॉन बीकन्स के पोंस्टिसिल तालाब में मृत पाया गया.

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बच्चों ने चिल्लाकर मांगी थी मदद

बताया जा रहा है कि थॉमस घर से चला गया तो जोड़े के 16 साल के किशोर 10 साल के बच्चे ने शोर मचाकर मदद मांगी. मदद मिली भी. ज़ो का परिवार यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ़ वेल्स में उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था और उम्मीद थी कि वह बच जाएगी. वहीं, इसके उलट हमले के छह दिन बाद पिछले सोमवार (29 जून, 2026) को सिर की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई, जिससे दोनों बच्चे अनाथ हो गए.

बच्चों की देखभाल में रिश्तेदारों की मदद के लिए बनाए गए GoFundMe पेज पर £1,430 जमा हुए. लोगों का कहना है कि इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान को खो दिया है. बता दें कि  ज़ो टीनएज से ही थॉमस के साथ थी, लेकिन माना जा रहा है कि हमले के समय दोनों अलग होने की प्रक्रिया में थे.

बिना आर्थिक कैसे होगा बच्चों का पोषण 

परिवार के एक दोस्त ने कहा कि यह बहुत ही भयानक स्थिति है और हर कोई उन बच्चों के बारे में सोच रहा है जिन्होंने पागलपन के एक पल में अपने माता-पिता को खो दिया. वे एक प्यार करने वाले परिवार का हिस्सा हैं जो उनकी परवरिश के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस उम्र में उनके लिए यह बहुत मुश्किल होगा. 

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काफी अच्छी महिला थी मैरी

ज़ो मैरी डिक्सन के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सीधी बात करने वाली, मज़ाकिया और मजबूत महिला थीं. सबसे बढ़कर वह एक बेहतरीन मां थीं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया. इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वह अब उनके साथ नहीं है. 

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बच्चों की मदद के लिए फ़ंड शुरू करने वाली लॉरी विलियम्स ने कहा कि उम्मीद थी कि अस्पताल में ज़ो की हालत थोड़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई.  

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Tags: England Crime News
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