Viral Video: ज़ेलेंस्की के ‘KISS’ से कैमरे के सामने असहज हुईं मेलोनी? चेहरे के अजीब रिएक्शन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!

फ्रांस के शहर एवियन-लेस-बेन्स में 52वां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं, जहाँ दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाक़ात को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है; इस वीडियो में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं, जिससे इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. वायरल क्लिप में मेलोनी कुछ पलों के लिए असहज दिखती हैं.

गौरतलब है कि G7 में दुनिया की सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका. यूरोपीय संघ भी इस समूह का सदस्य है. यह ऐसी पहली घटना नहीं है. इससे पहले, पेरिस के एलिसी पैलेस में एक बड़े डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मेलोनी के बीच एक बेहद अजीब पल कैमरे में कैद हुआ था.

मेलोनी और ज़ेलेंस्की का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है?

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित समिट के लिए लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना था, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है. हालाँकि, मेलोनी के आने पर मैक्रों ने उन्हें लंबे समय तक ‘गाल से गाल मिलाकर किस’ करके और गले लगाकर बधाई दी. वीडियो में, मेलोनी इस अप्रत्याशित अभिवादन से स्पष्ट रूप से चौंकी हुई और कुछ हद तक असहज दिखीं. हालाँकि दोनों नेताओं ने जल्द ही खुद को संभाल लिया और बैठक आगे बढ़ी, लेकिन वह पल कैमरे में कैद हो चुका था.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, एक यूज़र ने कमेंट किया, ‘यह लंबे समय में दो वैश्विक नेताओं के बीच सबसे अजीब मुलाकात है. मैक्रों गले मिलकर दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेलोनी की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वह उस जगह के बजाय दुनिया में कहीं और होना पसंद करतीं.’ एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी की, ‘ऐसा लगता है कि G7 बयान पर हालिया मतभेदों के बाद दोनों नेताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल और ठंडे रिश्ते इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.’

Zelensky tries to kiss Meloni on the lips and her reaction is brutal 😬 https://t.co/CvIA52ADnT pic.twitter.com/RlC9TZUb9D — Matt Wallace (@MattWallace888) June 16, 2026

मोदी और मेलोनी की बातचीत की चर्चा क्यों हो रही है?

G7 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच हुई मुलाक़ात एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. बातचीत के दौरान, मुस्कुराती हुई जियोर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से कहा, ‘आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा.’ इसके बाद उन्होंने मज़ाक में कहा,’हाँ, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं.’

हालाँकि डिप्लोमैटिक हलकों में इस तरह का औपचारिक स्वागत आम बात है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर दोनों देशों के बीच हालिया राजनीतिक मतभेदों के नज़रिए से इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर और एनालाइज़ कर रहे हैं.