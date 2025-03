नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच की मुलाकात ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। शुक्रवार देर रात जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ट्रंप ने न सिर्फ जेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती की बल्कि खाना तक नहीं खिलाया। बैगर खाना खाये जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया।

दरअसल तीखी बहस के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की सोच रहे थे कि खाने के टेबल पर सब ठीक हो जाएगा और दुनिया में ये संदेश जायेगा कि सब ठीक है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कहाँ शांत होने वाले थे। उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि जेलेंस्की से कह दो वो यहां से चले जाए। बता दें कि अमेरिका में शुक्रवार की रात हाईवोल्डटेज ड्रामा हुआ। इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में ऐसा ड्रामा देखने को मिला। जेलेंस्की की बातें सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स भड़क गए और उन्हें अच्छे से सुना दिया। ट्रंप ने न सिर्फ जेलेंस्की को औकात दिखाई बल्कि ये तक कहा कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं।

What Putin couldn’t do, firing 10,500 rounds a day, every single day for three straight years, Zelensky did it in five minutes, without firing a single bullet – destroyed Ukraine. pic.twitter.com/3RR0grSI4B

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) February 28, 2025