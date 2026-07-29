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अमेरिका से आई बुरी खबर! भारत और चीन समेत 4 देशों पर लग सकता है 100 प्रतिशत टैरिफ

ताजा कानून डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के दुनिया के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है. इस सूची में भारत और चीन भी शामिल हैं.

By: JP Yadav | Published: July 29, 2026 12:50:11 PM IST

अमेरिका से आई बुरी खबर! भारत और चीन समेत 4 देशों पर लग सकता है 100 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिका से आई बुरी खबर! भारत और चीन समेत 4 देशों पर लग सकता है 100 प्रतिशत टैरिफ


अमेरिकी सीनेट द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को आगे बढ़ाने के लिए वोटिंग के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस बहुत महत्वपूर्ण बिल के लिए सीनेटरों का धन्यवाद किया है. इससे भारत और चार अन्य देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है. वॉशिंगटन (अमेरिका) में मौजूद जेलेंस्की अमेरिकी कैपिटल गए और सीनेट गैलरी से बिल पर वोटिंग देखी. दोनों पार्टियों के समर्थन से हुए 86-12 के प्रक्रियात्मक वोट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सीनेटरों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस बहुत महत्वपूर्ण बिल के लिए आभारी है और रूस पर प्रतिबंधों का दबाव बहुत जरूरी है. 

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह सिर्फ पैसे या इस बात के बारे में नहीं है कि रूस इस युद्ध के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करेगा, बल्कि प्रतिबंधों वाला यह बिल यूरोप के लिए भी एक बड़ा संकेत है.  उन्होंने कहा कि यह कानून एक ऐसे देश के लिए नैतिक संकेत के तौर पर महत्वपूर्ण है जो थक चुका है, लेकिन फिर भी रूस के सामने डटा हुआ है और उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. प्रतिबंधों वाले इस बिल को दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था, जो यूक्रेन के सबसे मुखर और प्रभावशाली सहयोगियों में से एक थे. इस कानून का मकसद यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है. 

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X पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह एक प्रतीकात्मक बात है कि जब हम सीनेटर लिंडसे ग्राहम को विदाई दे रहे हैं तो  सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले उस बिल पर प्रक्रियात्मक वोटिंग की, जिस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी. वोटों की गिनती के समय वहां मौजूद रहना सम्मान की बात थी, क्योंकि 86 सीनेटरों ने बिल का समर्थन किया. 

10 जुलाई को हुआ था समझौते का एलान

यूक्रेनी नेता ने कहा कि प्रतिबंधों वाला यह बिल दिवंगत सीनेटर की योजनाओं को लागू करने की दिशा में पहला कदम है और निश्चित रूप से  शांति की ओर एक कदम  है. अपने X पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने सीनेटरों को उनके समर्थन और फ्रंट लाइन पर हमारे योद्धाओं के नतीजों और हमारे लोगों पर रूस के हमलों का उचित जवाब देने की यूक्रेन की क्षमता की उच्च सराहना के लिए धन्यवाद दिया. लिंडसे ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने 10 जुलाई को रूस पर प्रतिबंधों वाले बिल पर व्हाइट हाउस के साथ एक समझौते की घोषणा की थी, जो ग्राहम की अचानक मौत से ठीक एक दिन पहले हुआ था. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लुमेंथल ने कहा कि ग्राहम ने अपनी मौत से ठीक पहले हुई आखिरी बातचीत में उनसे कहा था कि जो समझौता उन्होंने किया था, वह एक बहुत बड़ी और अहम डील थी. 

क्या है प्रतिबंध का बिल

यह बिल पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था और इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार समझौते को लेकर तनाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मंज़ूरी दी थी. 

यह बिल उन देशों के लिए छूट भी देता है जो अपनी प्राकृतिक गैस का 15 प्रतिशत से कम हिस्सा रूस से आयात करते हैं और उस आयात को कम करने के लिए और कदम उठा रहे हैं.  यहां पर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अगस्त 2025 में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाया था और  (व्लादिमीर) पुतिन के युद्ध को बढ़ावा देने  के लिए नई दिल्ली पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इससे भारत पर टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था.

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चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा खरीदार

यहां पर यह बताना जरूरी है कि चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है. अगर यह बिल पास हो जाता है और लागू किया जाता है, तो इससे भारत-अमेरिका संबंधों के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. वॉशिंगटन और नई दिल्ली को अभी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना बाकी है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा.

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Tags: trump tarrif
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