Volodymyr Zelensky: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक ओर जनवरी 2027 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवाने की तैयारी में जुटे हैं तो वहीं इस बीच ताजा बयान ने मामला गड़बड़ा दिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को ‘हत्यारा’ करार दिया है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने इस हफ्ते रूसी नेता को अपना ‘दोस्त’ बताया.

CNN से बात करते हुए यूक्रेनी नेता ने कहा कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है कि वे पुतिन को क्या कहें लेकिन हमारे लिए वह एक दुश्मन हैं. हमारे लिए वह एक हत्यारा है. चीन के शेनझेन में गुरुवार को पुतिन, ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच हुई ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद ज़ेलेंस्की का यह पहला इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इस तरह के विचार रखे.

ज़ेलेंस्की की यह टिप्पणी तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अपना ‘दोस्त’ बताया और कहा कि दोनों के बीच कई सालों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं. वहीं ज़ेलेंस्की ने यह बात तब कही जब रूस ने रात भर यूक्रेन पर बमबारी जारी रखी. वहीं, पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के लक्ष्य एक जैसे हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ एकजुटता बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

यूक्रेन के सैनिकों को रूस की ओर आने का न्योता

वहीं, हंगरी के फिल्म निर्देशक एमिर कुस्तुरिका के साथ एक इंटरव्यू में क्रेमलिन नेता ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को हमारी तरफ आ जाना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि रूस इतिहास के सही पक्ष पर है. उन्होंने कहा कि अगर हमें मजबूत ताकतवर बनना है और सकारात्मक विकास के लिए अच्छी स्थिति में आना है तो हमें निश्चित रूप से एकजुट होकर खड़ा होना होगा. यानी अपने साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने चाहिए. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को ‘हत्यारा’ कहा है.

पुतिन ने की यूक्रेन की आलोचना

पुतिन ने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति और रूस की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश के कारण यूक्रेन दूसरों के हितों के लिए लड़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह जानते हुए मुझे लगता है कि हम सभी को एकजुट होने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अभी यूक्रेन में रह रहे हैं. पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने दावा किया कि पुतिन और ट्रम्प के बीच होने वाली हर मुलाकात के बाद मॉस्को यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर देता है.