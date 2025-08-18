Home > विदेश > क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश

क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश

Trump zelensky meeting: इस बैठक में यूरोप और यहाँ तक कि नाटो के कई नेता शामिल हो रहे हैं। पिछली बार जब यूक्रेनी नेता अमेरिकी राजधानी में थे, तब उनका ट्रंप से टकराव हुआ था

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 18, 2025 08:08:44 IST

Zelensky trump meeting
Zelensky trump meeting

Trump zelensky meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। इसके बाद, वह सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। पुतिन के साथ बैठक के बाद, यूक्रेन युद्ध में युद्धविराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है, साथ ही कई विशेषज्ञों ने कहा है कि पुतिन इस बैठक में हावी रहेंगे।

ट्रंप से मिलें कई यूरोपीय नेता

पिछली बैठक में ट्रंप की ज़ेलेंस्की से तकरार हुई थी, इस बार यूरोपीय नेता ज़ेलेंस्की को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं और सोमवार को होने वाली बैठक में, ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी ट्रंप से मिलेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के दौरान अकेले नहीं होंगे, जहाँ रूस के साथ संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत होगी।

ज़ेलेंस्की का अपमान 

इस बैठक में यूरोप और यहाँ तक कि नाटो के कई नेता शामिल हो रहे हैं। पिछली बार जब यूक्रेनी नेता अमेरिकी राजधानी में थे, तब उनका ट्रंप से टकराव हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ज़ेलेंस्की पर आक्रामक दिखे। सोमवार की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद हो रही है, जहाँ पुतिन ने कथित तौर पर यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के लिए डोनबास के पूर्वी क्षेत्र को सौंपने की माँग की थी। जबकि ज़ेलेंस्की किसी भी क्षेत्र के आदान-प्रदान के पक्ष में नहीं हैं।

कौन से नेता ट्रम्प से मिलेंगे?

सोमवार को वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रम्प और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली वार्ता में शामिल होने वाले यूरोपीय नेताओं की एक लंबी सूची है। इनमें से कई नाटो अधिकारी भी शामिल हैं। नेताओं के नाम नीचे दिए गए हैं।

अमेरिका में मची तबाही, भीषण गोलीबारी में कई लोगों की मौत, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

  • यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन
  • जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़
  • फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब
  • फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
  • नाटो महासचिव, मार्क रूटे
  • इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी
  • ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर

इससे पहले रविवार को, इमैनुएल मैक्रों और फ्रेडरिक मर्ज़ ने फ्रांस के नेतृत्व वाली ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ बैठक की भी मेज़बानी की, जहाँ यूरोपीय सहयोगियों ने शुक्रवार को अलास्का में ट्रम्प-पुतिन बैठक पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉल के ज़रिए मुलाकात की।

Miss Universe Russia 2017: शादी के 4 महीने बाद ही ‘मिस यूनिवर्स रूस’ की दर्दनाक मौत! हादसे ने छीन लिया सब कुछ

Tags: home-hero-pos-2Trump zelensky meeting
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश
क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश
क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश
क्या होने वाला है कुछ बड़ा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में शामिल होंगे नाटो के कई नेता, देख पुतिन के उड़े होश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?