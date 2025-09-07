Home > विदेश > आखिरकार हूती विद्रोहियों ने ले लिया अपने प्रधानमंत्री की मौत का बदला, इजरायल में मची तबाही

आखिरकार हूती विद्रोहियों ने ले लिया अपने प्रधानमंत्री की मौत का बदला, इजरायल में मची तबाही

Yemen houthis drone attack:रविवार को यमन से इज़राइल की ओर कुल 4 ड्रोन दागे गए। जिनमें से 3 को इज़राइली वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया, लेकिन चौथा ड्रोन रेमन हवाई अड्डे के टर्मिनल पर गिर गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 7, 2025 21:12:00 IST

Yemen houthis drone attack: जहां इजरायल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इज़राइल पर सफलतापूर्वक हमला किया है। रविवार को एक यमनी ड्रोन ने इज़राइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए रेमन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसके बाद हवाई यातायात रोकना पड़ा और कई उड़ानें स्थगित कर दी गईं।

धुआं उठता दिखाई दे रहा है घटनास्थल

सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में एक विस्फोट और फिर घटनास्थल से धुआँ उठता दिखाई दे रहा है। बाद में, इज़राइली मीडिया ने बताया कि यमन द्वारा दागा गया चौथा ड्रोन रेमन हवाई अड्डे के एक यात्री टर्मिनल से टकराया, जिसमें दो लोग घायल हो गए।

दागे गए 4 ड्रोन

रिपोर्टों के अनुसार, रविवार को यमन से इज़राइल की ओर कुल 4 ड्रोन दागे गए। जिनमें से 3 को इज़राइली वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया, लेकिन चौथा ड्रोन रेमन हवाई अड्डे के टर्मिनल पर गिर गया।

रिपोर्टों के अनुसार, ड्रोन हमले से पहले सायरन भी नहीं बजा, जिसके कारण लोग बंकरों की ओर नहीं भाग सके। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि सायरन के खराब होने के कारणों की जाँच की जा रही है। रॉयटर्स ने इज़राइली हवाई अड्डा प्राधिकरण के हवाले से बताया कि इस कार्रवाई को देखते हुए हवाई अड्डे पर हवाई नेविगेशन रोक दिया गया है।

इज़राइल ने यमन पर हमला 

इससे पहले इजरायल ने हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला करके उसके प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की हत्या कर दी। इसके बाद हूतियों ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई।तब से, हूती इज़राइल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इज़राइल पर हमलों के अलावा, हूती लाल सागर में इज़राइल से जुड़े जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। गाज़ा पर इज़राइल के हमले के बाद हूतियों ने लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं और उनका कहना है कि गाज़ा पर इज़राइल के हमले तक वे अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे।

