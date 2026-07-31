होने वाला है कुछ बड़ा? गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग! पाकिस्तान में हड़कंप

Xi Jinping India Visit: चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सितंबर में BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आने की उम्मीद है. 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते दशकों में सबसे खराब हो गए थे.

जिनपिंग के 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आने की उम्मीद है. लद्दाख बॉर्डर पर तनाव के बाद सालों के मिलिट्री स्टैंडऑफ के बाद भारत-चीन रिश्तों के धीरे-धीरे नॉर्मल होने में यह एक अहम पड़ाव होगा. शी जिनपिंग 2013 से कम्युनिस्ट देश के प्रेसिडेंट हैं और अब तक तीन बार भारत आ चुके हैं.

अक्टूबर 2019 में हुआ था आखिरी भारत दौरा

जिनपिंग का आखिरी भारत दौरा अक्टूबर 2019 में हुआ था, जो लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर मिलिट्री झड़पों से कुछ महीने पहले हुआ था. इस झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया था. सूत्रों के मुताबिक, शी के प्रस्तावित दौरे से पहले नई दिल्ली और बीजिंग के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत बढ़ने की उम्मीद है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोभाल के हाई-लेवल बातचीत के लिए चीन आने की उम्मीद है, हालांकि तारीखें अभी फाइनल की जा रही हैं. WMCC मीटिंग की उम्मीद

आने वाले हफ़्तों में भारत-चीन बॉर्डर मामलों पर वर्किंग मैकेनिज़्म फ़ॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) की एक मीटिंग भी होने की उम्मीद है, जिसके बाद बॉर्डर विवाद पर दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेज़ेंटेटिव के बीच बातचीत होगी. भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे बॉर्डर विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट होने के बाद यह पहली ऐसी मीटिंग होगी.

6 साल में पहली बार भारत आएंगे

अगर शी जिनपिंग आते हैं, तो BRICS समिट में शी की मौजूदगी का ग्रुप से कहीं ज़्यादा महत्व होगा. यह लगभग 6 साल में उनका पहला भारत दौरा होगा. जून 2020 में गलवान वैली में हुई झड़प के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा. सभी की नज़रें इस बात पर होंगी कि समिट के दौरान भारतीय और चीनी नेताओं के बीच कोई बाइलेटरल मीटिंग होती है या नहीं. ऐसी मीटिंग में बॉर्डर विवाद, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एशिया के सबसे ज़रूरी बाइलेटरल रिश्तों में से एक की भविष्य की दिशा पर चर्चा होने की संभावना है.

यह मीटिंग और भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों देश ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ उपाय और वेस्ट एशिया में US मिलिट्री दखल के बाद बढ़ी अस्थिरता शामिल है.