Home > विदेश > Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप

Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप

भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बातचीत करते हुए इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि वह "जल्द ही" भारत आना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 8, 2025 09:30:39 IST

Trump Tariff
Trump Tariff

Benjamin Netanyahu Trump Tariff:ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% लगाने का ऐलान किया। जिसके बाद अब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसपे अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी बात की। उन्होने कहा कि  भारत-अमेरिका संबंधों की नींव बहुत मज़बूत है और दोनों देशों को टैरिफ़ मुद्दे को सुलझाने के लिए साझा आधार तलाशना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इज़राइल द्वारा भारत को आपूर्ति किए गए सैन्य उपकरणों ने अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है।

भारत को लेकर कही ये बात 

भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बातचीत करते हुए इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि वह “जल्द ही” भारत आना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए।

सलाह देने को लेकर कही ये बात

यह पूछे जाने पर कि क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप से निपटने के बारे में कोई सलाह देंगे, इज़राइली नेता ने मज़ाक में कहा कि वह निजी तौर पर ऐसा करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, “मोदी और ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं मोदी को (ट्रंप से निपटने के बारे में) कुछ सलाह दूँगा, लेकिन निजी तौर पर।”

उन्होंने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक बुनियादी समझ है। इस रिश्ते की नींव बहुत मज़बूत है। भारत और अमेरिका के हित में होगा कि वे आम सहमति पर पहुँचें और टैरिफ़ मुद्दे को सुलझाएँ।” इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा, “ऐसा समाधान इज़राइल के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि दोनों देश हमारे मित्र हैं।”

भारत आने को लेकर कही ये बात

भारत-इज़राइल सहयोग को और गहरा करने की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा, “मैं भारत आना चाहूँगा। मुझे भारत की याद आती है।”  क्या इज़राइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मदद की थी इसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध से बहुत पहले उनके देश द्वारा भारतीय सेना को उपलब्ध कराए गए उपकरणों ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए

Pakistan Army Video: मौत के डर से मैदान छोड़ भागी PAK की सेना…आसिम मुनीर के डरपोक सैनिकों का Video आया सामने,

Tags: home-hero-pos-5Trump Tariff
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप
Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप
Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप
Trump से निपटने के लिए पीएम मोदी को सलाह…,बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन सकपका गए ट्रंप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?