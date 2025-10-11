‘मौत दे दो मगर…’,   दुनिया की वो खतरनाक जेलें, जहां नर्क जैसी ज़िदगी जीते हैं कैदी

world most dangerous prison: दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहाँ अपराध करने के बाद लोगों को कड़ी सज़ा दी जाती है, इतनी कठोर कि सुनकर रूह काँप उठती है. कुछ जेलें तो ऐसी भी थीं जहाँ कैदी जाते ही मौत की भीख माँगते थे. कहा जाता है कि इन जेलों में जाने के बाद कोई भी कैदी ज़िंदा बाहर नहीं आ पाता था. इन जेलों को नर्क भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

अलकाट्राज़ जेल

सबसे पहले, हम अमेरिका की सबसे कुख्यात जेल, अलकाट्राज़ के बारे में बात करेंगे. यह जेल कैलिफ़ोर्निया के सैन फ़्रांसिस्को तट से कुछ ही दूर, अलकाट्राज़ द्वीप पर स्थित है. एक समय में, इस जेल में अमेरिका के सबसे ख़तरनाक अपराधी रखे जाते थे. इस जेल का रखरखाव इतना कठिन था कि इसे 1963 में बंद कर दिया गया था.

मुहांगा जेल

इसके बाद, हम अफ़्रीकी देश रवांडा की मुहांगा जेल पर चर्चा करेंगे. यह जेल अपनी कठोर प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध थी. कहा जाता है कि कैदियों को छोटी-छोटी कोठरियों में ठूँसकर कठोर व्यवहार किया जाता था. कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया जाता था, जिससे यह दुनिया की सबसे खराब जेलों में से एक बन गई.

न्यू मैक्सिको की जेल

इसके अलावा, हम अमेरिका के सांता फ़े के पास स्थित न्यू मैक्सिको की एक जेल पर चर्चा करेंगे. यह जेल अपनी हिंसक और कठोर परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध थी. 1980 में, इस जेल में अमेरिकी इतिहास के सबसे भीषण दंगों में से एक हुआ था. इस दंगे में 33 कैदियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जेल को भारी नुकसान पहुँचा था. कैदियों को अलग-थलग रखा जाता था, जिसके कारण कई बार आत्महत्या के प्रयास भी हुए थे.

