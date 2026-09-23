Third World War: पुतिन हमला करने को तैयार! शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध; मार्क आलमंड के दावे से अमेरिका में भी हड़कंप

Third World War: ब्रिटेन के नामी लेखक मार्क आलमंड ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने ताजा लेख में कहा है कि रूस की सीमा पर हो रही 3 ऐसी गतिविधियां हुई हैं या हो रही हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाने वाले हैं. इसके चलते तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है. मार्क आलमंड के मुताबिक, अक्सर युद्ध एक छोटी सी गलतफहमी या गलत अंदाज़े से शुरू होते हैं. वर्ष 1914 में कैसर (कैसर विल्हेम द्वितीय (Kaiser Wilhelm II) प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के समय जर्मनी के अंतिम सम्राट (कैसर) और प्रशिया के राजा थे. उनके आक्रामक नेतृत्व, सैन्य नीतियों और रणनीतिक गलतियों को प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है.) को लगा था कि अगर जर्मनी बेल्जियम पर हमला करेगा तो ब्रिटेन तटस्थ रहेगा, लेकिन वह इस मामले में पूरी तरह से गलत थे.

NATO का आर्टिकल 5 हो सकता है लागू

तत्कालीन प्रधानमंत्री हर्बर्ट एस्क्विथ ने ब्रुसेल्स को साम्राज्य की ओर से पूरे दिल से और अटूट समर्थन का वादा किया और हमें प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिसमें साढ़े 7 लाख ब्रिटिश लोग मारे गए. 100 साल से भी अधिक समय बाद व्लादिमीर पुतिन भी एक ऐसी ही खतरनाक गलती करने की कगार पर हैं, जिससे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5 लागू हो सकता है और यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है. इससे अमेरिका भी चिंतित है.

बेलारूस पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन

वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के बाद से ही पूरा महाद्वीप डर के साथ पुतिन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को देख रहा है. जब 2022 में क्रेमलिन के साम्राज्यवादी गौरव के सपनों के कारण यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो अधिकारियों में घबराहट फैल गई. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूसी टैंक कीव पर नहीं रुकेंगे. असल में क्रेमलिन के 2023 के एक लीक हुए मेमो में 2030 तक रूस के सहयोगी बेलारूस पर कब्ज़ा करने की योजना का ज़िक्र था.

पुतिन की गलती और विश्व युद्ध हो सकता है शुरू

मार्क आलमंड की मानें तो व्लादिमीर पुतिन भले ही 73 साल के हों, लेकिन वे अब भी खुद को पीटर द ग्रेट या इवान द टेरिबल जैसे जोशीले युद्धकालीन नेता के रूप में देखते हैं. पिछले 30 सालों से इस तानाशाह को देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि वे पूर्वी यूरोप में रूसी सीमाओं का विस्तार करके अपने पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि वहां मज़बूत रूसी सांस्कृतिक विरासत है. दूसरे शब्दों में कहें तो पुतिन अब एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो जल्दबाज़ी में हैं और मुझे डर है कि वे एक ऐसी गलतफ़हमी भरी कार्रवाई का आदेश देने वाले हैं जिससे यूरोप एक नए ‘अंधकार युग’ (Dark Age) में धकेल दिया जाएगा.

मार्क आलमंड का कहना है कि 3 ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे मुझे लगता है कि रूसी नेता और सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिससे अनजाने में ‘आर्टिकल 5’ लागू हो सकता है. यह नाटो का वह नियम है जिसके तहत किसी सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाता है.

पहली वजह: बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती

मार्क आलमंड की मानें तो इस बात के ठोस सबूत हैं कि मॉस्को सैनिकों की और बड़ी संख्या में तैनाती की योजना बना रहा है. पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस साल के अंत तक लगभग 3,00,000 लोगों की ‘तेज़ी से तैनाती’ (मोबिलाइज़ेशन) की योजना बना रहा है. अगस्त के आखिरी हफ़्ते में कम से कम 1,13,000 रूसी नागरिक अपर लार्स चेकपॉइंट के जरिये जॉर्जिया भाग गए जिससे सेना में अनिवार्य भर्ती से बच सकें.

इस बीच क्रेमलिन ने सेना के जनरलों को रिज़र्व सैनिकों (रिज़र्विसिस्ट) के बारे में डेटा इकट्ठा करने का आदेश दिया है, जिसमें उनके ठिकाने और लड़ने की तैयारी शामिल है. एक ड्राफ्ट बिल भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें रूसी कंपनियों पर युद्ध में सहयोग न करने या तैनाती में बाधा डालने के लिए 10 लाख रूबल (£9,000) तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है.

दूसरी वजह : एस्टोनिया पर होगा सबसे बड़ा हमला

मार्क आलमंड का कहना है कि पिछले सप्ताहांत रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने एस्टोनिया के साथ लगी सीमा के पास दो इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें रात का कर्फ्यू भी शामिल है. कहा जा रहा है कि वे सीमा बनाने वाली नारवा नदी के किनारे को भी मज़बूत कर रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि वे इस नाटो देश पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं. एस्टोनिया एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी दस लाख से थोड़ी ज़्यादा है और यहां सिर्फ़ 7,000 सक्रिय सैनिक हैं. इसके अलावा, यहां के ज़्यादातर लोग रूसी बोलते हैं और सीमावर्ती इलाकों में सोवियत दौर की यादें अभी भी ताज़ा हैं. यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि एस्टोनिया 2004 से NATO का हिस्सा रहा है, लेकिन क्या इसके सहयोगी देश सच में इसके लिए रूस से युद्ध करेंगे? क्या नूर्नबर्ग, नेंट्स या नॉटिंघम के लोग वास्कनारवा या लुटपा गांव के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? यह बड़ा और अहम सवाल है.

तीसरी वजह: रूस ने किया बड़ा सैन्य अभ्यास

पिछले हफ़्ते रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने पोलैंड और लिथुआनिया के साथ अपनी सीमाओं के पास चार दिन का बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें टैंक बटालियन भी शामिल थीं। यह अभ्यास रणनीतिक रूप से अहम 25 मील लंबे सुवाल्की गैप के पास हुआ। लिथुआनिया और पोलैंड के इलाके से गुज़रने वाला यह रास्ता बेलारूस और बाल्टिक तट पर स्थित रूस के इलाके कलिनिनग्राद के बीच सबसे छोटा रास्ता है. अगर पुतिन इस गैप पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो यह बाल्टिक देशों के लिए बहुत बुरा होगा , क्योंकि वे महाद्वीप के बाकी हिस्सों से कट जाएंगे और रूसी सेना के लिए आसान शिकार बन जाएंगे. बेलारूस के इस अभ्यास के अलावा इस महीने की शुरुआत में मॉस्को ने कथित तौर पर इस गैप के ऊपर से कलिनिनग्राद तक एक ड्रोन उड़ाया, जो साफ़ तौर पर NATO की हवाई सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने की कोशिश थी.